Скандальные откровения: жертва Эпштейна рассказала о его расизме и странных вкусах

В опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна содержатся показания одной из его жертв, которой на момент событий было 15 лет. Согласно документу, потерпевшая рассказала о расовых и эстетических предпочтениях финансиста при выборе девушек.

Свидетельница заявила, что Эпштейн демонстрировал явные расовые предубеждения и не интересовался девушками разных национальностей. По ее словам, чтобы быть приемлемой для него, девушка должна была обладать необычайной красотой, но точно не быть афроамериканкой. В документе отмечается, что он проявлял расистские взгляды ко всему, что отличалось от его привычного окружения.

Кроме расовых предпочтений, в показаниях описаны и другие требования Эпштейна к внешности девушек. Он не любил девушек с татуировками и пирсингом, отдавая предпочтение тем, у кого были голубые глаза и светлые блестящие кудри.

Ранее эксперт по безопасности перечислил правила использования фейерверков в Новый год.