Скандальные врачи, осужденные за убийство младенца, добиваются отмены приговора

Осужденные по делу об убийстве новорожденного калининградские врачи Елена Татур (Белая) и Элина Сушкевич подали апелляционные жалобы на приговор Московского областного суда. Об этом «Известиям» сообщила адвокат Лариса Гусева.

Согласно версии следствия, в 2018 году исполняющая обязанности главврача роддома № 4 Елена Белая, желая избежать ухудшения статистики учреждения, убедила анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич ввести новорожденному смертельную дозу сульфата магния. Препарат был введен внутривенно в дозировке, многократно превышающей допустимую даже для взрослого человека. Как заявили в СКР, выводы следствия подтверждены заключениями комиссионных экспертиз с участием главного неонатолога Минздрава и других специалистов.

Защита осужденных намерена оспаривать приговор, акцентируя внимание на процессуальных нарушениях. По данным источников «Коммерсанта», адвокаты указывают на нарушение права подсудимых на защиту и недостаточную возможность представить доказательства невиновности. Ранее при обжаловании одного из приговоров уже поднимался вопрос о «неформальном» общении судьи с присяжными.

Напомним, что 11 августа Татур и Сушкевич были приговорены к 9,5 и 9 годам колонии общего режима соответственно с лишением права заниматься медицинской деятельностью. «Ъ» отмечает, что жалобы обвиняемых приняты к производству, однако дата слушаний пока не назначена — предположительно, разбирательство может состояться только в декабре. Это уже третий судебный процесс по данному делу: предыдущие приговоры, включая оправдательный, отменялись вышестоящими инстанциями.

Осужденные медики продолжают настаивать на своей невиновности, утверждая, что оказывали ребенку помощь, но спасти его не удалось. В настоящее время они находятся в СИЗО-6 в Печатниках и ходатайствуют о личном участии в апелляционном процессе.

Ранее сообщалось, что экс-милиционера оправдали в суде по делу банды 90-х.