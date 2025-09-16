Экс-милиционера оправдали по делу банды 90-х

Суд присяжных в Екатеринбурге полностью оправдал экс-милиционера и чиновника Антона Боровика, ранее обвиняемого в убийствах, совершенных в конце 1990-х годов в составе банды. Об этом сообщает MK.RU.

Присяжные признали бывшего сотрудника милиции Антона Боровика невиновным по всем пунктам обвинения. Следствие настаивало, что почти 30 лет назад он вместе с бандой экс-силовика Владислава Соболя участвовал в убийстве двух молодых людей, ошибочно принятых за наркодилеров.

По версии обвинения, подозреваемых избили, увезли в лес и убили. Боровик, занимавший на момент задержания весной 2025 года пост в муниципальной администрации, всегда отрицал свою причастность к преступлению. После оглашения вердикта его освободили в зале суда.

Дело банды Соболя, расследовавшееся долгие годы, стало одним из самых громких эпизодов, связанных с преступностью уральского региона конца прошлого века. Оправдательный приговор присяжных означает, что следствию не удалось доказать вину Боровика.

