Скандальный стример стал целью Мизулиной: молодой россиянин попал под проверку СКР

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращения в Следственный комитет и МВД России с требованием проверить деятельность нижегородского стримера, ведущего трансляции в популярной компьютерной игре War Thunder. Об этом пишет ИА «Время Н» .

Поводом стали высказывания блогера в прямом эфире, которые, по мнению общественницы, содержат признаки нескольких составов преступлений. Инцидент высвечивает растущие риски пересечения игрового контента, ориентированного на молодежь, с противоправной идеологией.

В своем телеграм-канале Мизулина обосновала претензии. По ее информации, стример в ходе игровых сессий допускал оскорбления Знамени Победы, занимался реабилитацией нацизма и дискредитацией российской армии. Также в эфирах, как утверждается, оправдывались действия киевского режима, пропагандировалась финансовая поддержка Украины и осуждалось возвращение Крыма и Донбасса в состав России.

Особый акцент в обращении сделан на аудитории такого контента — школьниках, увлекающихся историей танкостроения и авиации через игровую механику и стримы.

«Хочется верить, что это не является официальной позицией платформы», — добавила Мизулина.

Ранее стало известно, что известный российский стример задолжал миллионы налоговой, но недавно купил Ferrari за 55 млн руб.