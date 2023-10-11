Скандинавские страны готовятся поставить Киеву снаряды на миллионы долларов

В пересчете на кроны страны планируют потратить на помощь Украине 600 миллионов, из которых 180 миллионов крон внесен Швеция, еще 200 миллионов – Норвегия и 220 миллионов – Дания. Министр обороны Норвегии сообщил, что за счет оборонного соглашения с компанией Nammo государство может позволить себе увеличить темпы и количество производства боеприпасов. Его коллеги из Дании собираются воспользоваться закупить боеприпасы через Nordefco. Снаряды, закупленные странами Северной Европы отправят киевским властям в 2024 году.

Государства рассчитывают, что совместные закупки дадут сигнал промышленности к наращиванию мощностей. В дальнейшем страны планируют увеличить производство артиллерийских боеприпасов.