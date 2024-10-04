Скатившийся по перилам второклассник попал в реанимацию под Екатеринбургом

В поселке Калья Свердловской области школьник попал в реанимацию после того, как прокатился на перилах в учебном заведении. Об этом пишет VSE42.Ru .

Ученик второго класса сделал то, что, вероятно, делали в детстве многие: скатился по перилам в школе. Однако этот маневр не удался. В процесс ребенок не удержал равновесие и перевалился через перила, рухнув в лестничный пролет на один этаж.

Школьника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой в Североуральскую больницу. Из-за тяжелого состояния пациента перевезли в медучреждение в Екатеринбурге санавиацией. Он находится под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном врачи спасли юношу с разорвавшейся аневризмой.