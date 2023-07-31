Сказать «нет» алкоголю, льду и кондиционеру: стало известно, чего нельзя делать в сильную жару

Дожди в Москве и Подмосковье заканчиваются, синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла в столице и области уже на этой неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в соцсетях заявил, что 4 августа температура днем в регионе поднимется до 27-30 градусов.

Такая жара всегда влияет на здоровье человека. Врач-педиатр Дмитрий Ким рассказал, что нужно делать, чтобы не «сгореть заживо».

«Во-первых, из-за жары повышается температура тела и кровяное давление. Во-вторых, обостряются аллергические реакции и головные боли. Горожанам нужно постараться не находиться под прямыми солнечными лучами, носить головные уборы и не надевать темную одежду. Также не следует злоупотреблять алкогольными напитками, так как из-за них расширяются сосуды, а также повышается давление», — заявил Ким корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, врач посоветовал не употреблять напитки с большим количеством льда, так как после эффекта охлаждения у человека могут появиться сильные боли в горле.

«Спасаться от жары можно. Например, использовать кондиционеры. Единственное, нужно понимать, что не все кондиционеры обновляют воздух: многие гоняют один и тот же, поэтому все равно следует открывать окна, чтобы впускать свежий воздух. Для создания сквозняка нужно открывать все окна и двери в помещении. Рекомендуется почаще проводить влажную уборку, а также принимать прохладный душ», — заключил Ким.

Ранее эксперты предупредили о риске высокой смертности из-за смены погоды.