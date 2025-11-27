Сказка и вера: священник объяснил, как праздновать Новый год и случайно не нагрешить

В преддверии зимних праздников многие родители задаются вопросом, насколько сочетаются новогодние чудеса с религиозными взглядами. Клирик Христорождественского храма Звенигорода Вадим Куров в интервью REGIONS подробно разъяснил, как создать праздничную атмосферу, не вступая в противоречие с духовными ценностями.

По его словам, врать детям нельзя никогда, независимо от их возраста, однако создавать сказочную атмосферу не только допустимо, но и необходимо. Он подчеркнул образовательную и воспитательную роль добрых историй, порекомендовав обращаться к сказкам не только детям, но и взрослым. Особую ценность, по мнению отца Вадима, представляют русские народные сказки, произведения Ганса Христиана Андерсена и Евгения Шварца.

«Или смотреть экранизированные сказки, например, советского режиссера Александра Роу, который был глубоко верующим человеком. В хороших сказках с вечным, добрым смыслом скрыта та мудрость, о которой даже мы, очень взрослые и умные, забываем. Детям можно только через сказку передать важные знания об этой жизни, заложить в них стержень понимания, что — добро, а что — зло», — добавил отец Вадим.

Священник отметил, что именно через сказочные истории проще всего передать детям базовые нравственные ориентиры, помогая отличить добро от зла и заложить фундамент доброго отношения к миру.

Отвечая на вопрос о сказочных персонажах, священник указал на важное различие между вымышленными героями и реальными примерами для подражания. С православной точки зрения, истинным образцом доброты, милосердия и веры может служить реальный исторический деятель — Святитель Николай, который является прототипом современного Деда Мороза. Вымышленные же персонажи, хотя и не находятся под строгим запретом, не должны затмевать собой глубокий духовный смысл главного зимнего праздника — Рождества Христова.

Отец Вадим напомнил, что традиция масштабно отмечать Новый год сформировалась в России в XX веке на фоне изменения идеологических парадигм. Священник уточнил, что не призывает полностью отказаться от новогодних торжеств, но рекомендует помнить, что они приходятся на период Рождественского поста — время духовной и телесной подготовки к событию, произошедшему 2026 лет назад.

Что касается исполнения желаний, то здесь, по словам клирика, важно понимать истинный источник чуда

«Источником любого благого чуда в нашей жизни является Бог. И, конечно, Он действует не только в новогоднюю ночь, а во все дни нашей жизни. Все наши просьбы исполняются Богом или не исполняются. Это не какое-то волшебство, а именно взаимоотношения с Творцом этого мира», — отметил священник.

Просьбы о помощи и поддержке в решении проблем, с которыми человек не может справиться самостоятельно, следует адресовать именно Творцу.

