Сказка в двух часах от столицы: как в Коломне встретят Новый год

Коломна — одно из самых атмосферных и удобных направлений для новогодней поездки из Москвы. Город, расположенный всего в паре часов езды, к праздникам преображается.

В интервью интернет-изданию REGIONS депутат Государственной думы РФ из Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что в городе устанавливают 60 праздничных елей и более 65 световых фигур.

Центральным элементом новогоднего декора станет величественная 20-метровая ель на Советской площади, а в парке имени 50-летия Октября появятся новые световые композиции.

Сердцем праздника становится Коломенский кремль, построенный в XVI веке. Его семь заснеженных башен и улицы, украшенные гирляндами, превращаются в декорации для русской сказки.

«Ни один визит в наш город не обходится без знакомства с коломенской пастилой. В музее этого лакомства гостям расскажут, какую пастилу любил император Александр Третий, научат делать съедобные пастильные звезды и раскроют старинный обряд кликанья Деда Мороза в печную трубу. А в музее "Калачная" у Пятницких ворот вас не только угостят свежим калачом "с пылу, с жару", но и объяснят, откуда пошли выражения "дойти до ручки" и "закатать губу"», — рассказал Чаплин.

Также гости могут не только полюбоваться видами, но и посмотреть показательные выступления воинов, а также попробовать свои силы в стрельбе из лука или арбалета.

