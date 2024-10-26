Сказку Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях» хотят запретить в РФ за пропаганду ЛГБТ*

Фото: [ Репродукция иллюстрации к произведению А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне» ]

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» пера Александра Сергеевича Пушкина очень скоро может оказаться под запретом для чтения в России. Как передает Telegram-канал SHOT, общественники узрели во фразе «по усам текло, а в рот не попало» нетленного произведения классика русской прозы и поэзии некий скрытый, пропагандирующий ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) смысл.

Мало того, общественники с требованием полного исключения произведения из культурного оборота уже даже обратились в российский Минкульт.

Ситуацию прокомментировал известный российский адвокат Александр Добровинский. По словам юриста, такое странное восприятие фразы — следствие незнания как контекста классических произведений, так и всего русского культурного кода.

«Для правильного понимания текста Пушкина необходимо учитывать богатую традицию и специфику языка, а также глубже знакомиться с произведениями русских классиков», — резюмировал Добровинский.

Ранее мы писали, что адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что проверка звезды на пропаганду нетрадиционных ценностей обречена на провал.

ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена.