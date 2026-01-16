Сказочная логистика: спецтехника пробила дорогу к волшебной купели в Егорьевских лесах

В Егорьевском округе полным ходом идут практические приготовления к одному из главных зимних православных праздников. Как выяснил REGIONS , администрация муниципалитета организовала работы по расчистке подъездных путей к ключевым местам для совершения традиционных крещенских омовений.

Особое внимание уделено источнику в районе деревни Сазоново, который в соцсетях и среди местных жителей уже успели сравнить с декорациями из сказки «Морозко». Рубленая купель, стоящая в лесу, после обильных снегопадов оказалась в кольце метровых сугробов. Чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и проход людей, к месту была направлена спецтехника. Работы ведутся в усиленном режиме, так как этот объект традиционно привлекает большое число верующих не только из округа, но и из соседних регионов.

По официальным данным, всего на территории округа в ночь на Крещение будут официально работать четыре оборудованные точки для купания. Помимо источника в Сазонове, верующие смогут совершить обряд в специально подготовленных купелях в деревнях Низкое и Рыжево, а также на центральном Княжеском пруду в Егорьевске. На всех локациях будет организовано дежурство спасателей и медиков, установлено освещение и организованы пункты обогрева.

Такой комплексный подход к организации праздника решает сразу несколько практических задач. Он минимизирует риски для здоровья людей, предотвращает возможные несчастные случаи при попытках окунуться в неподготовленных местах и позволяет регулировать потоки автомобилей, не допуская заторов на узких лесных дорогах. Подготовка отдаленных источников, таких как сазоновский, делает традицию доступной, сохраняя при этом ее аутентичную атмосферу уединения и связи с природой.

