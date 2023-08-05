Скидка, которой нет: названы самые популярные уловки в продуктовых магазинах

В большинстве продуктовых магазинов РФ покупатель может быть уверен, что покупает качественный товар по наилучшей цене. Однако есть и торговые точки, где продавцы прибегают к некоторым уловкам.

Как пишет агентство «Прайм», «приемчиков» кассиров и других сотрудников магазинов около десяти. Однако наиболее распространенных всего три.

Махинации с ценниками

Иногда на ценниках товара пишут цену не за один килограмм, а за 100 или 500 грамм. Причем вес указывается настолько маленьким шрифтом, что заметить уловку сразу практически невозможно. Проблемы, конечно, начинаются на кассе. Чаще всего покупатели все равно забирают товар.

Бороться с такой ситуацией просто: необходимо внимательно читать ценник.

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Психология и маркетинг

Иногда подвох не прописывают даже мелким шрифтом. Во многих магазинах проходят акции, когда товары продают по заниженной цене. Однако в некоторых точках такая щедрость может оказаться «липовой»: цена со «скидкой» порой может дублировать изначальную, а та, которая на ценнике зачеркнута и указывается как изначальная, может быть завышена.

Бороться с такой уловкой можно только одним способом: запоминать цены на товарах и иногда смотреть стоимость в интернет-магазине точки.

Удобство, играющее «боком»

Последний прием продавцов: положить более дорогой товар на середину полки, а дешевые либо выше, либо ниже, чтобы покупателю пришлось наклоняться или подпрыгивать «за выгодой». Кроме того, иногда на самое видное место продавцы могут класть и просроченные товары.

Единственный выход из такой ситуации — всегда проверять срок годности и не лениться.

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