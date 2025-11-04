Скидки тают, цены растут: автодилеры тихо переписали прайсы на популярные модели

Российские автодилеры вновь изменили стоимость автомобилей и пересмотрели размеры скидок. По данным сервиса CARgument, в период с 20 по 24 октября ряд брендов увеличил цены, а часть компаний отказалась от прежних бонусных предложений, передает Новосвят .

Haval повысил стоимость моделей F7, F7x, H3, H7 и Jolion (кроме варианта Comfort) на ₽50 тыс. Базовая комплектация M6 подорожала на ₽30 тыс. Jaecoo увеличил цену модели J8 2024 года на ₽100 тыс., а на Tenet T4 стоимость выросла на ₽30 тыс. (кроме исполнения MT Line). У бренда «Москвич» изменение коснулось версии «3 РУ» с механической коробкой передач в комплектации Standard Plus 25PY — цена выросла на ₽49 тыс.

Компания Geely уменьшила размер скидок на модели Cityray, Monjaro, Okavango в комплектации Flagship 2025 года, а также на Belgee X50 — на ₽30 тыс. Кроме того, Seres отменил прежнюю скидку на комплектации M7 Pro и Max 5 seats 25PY, что привело к увеличению стоимости на ₽400 тыс.

После этих корректировок часть автомобилей подорожала, а на остальные снизились доступные скидки, что отразилось на конечной цене для покупателей.

