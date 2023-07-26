«Скидываться не пришлось»: администрация Щелково поддержала активистов, которые попросили увековечить память бойца СВО

В Щелкове на одном из домов появилась памятная табличка в честь героя спецоперации Егора Комарова. Подруга бойца Елена Довгаль рассказала нашему корреспонденту, как ей удалось убедить администрацию города увековечить память солдата.

Уже сейчас жители Парковой, 20 могут смело говорить: «В нашем доме жил герой». Официальное открытие таблички состоится в ближайшее время. Кстати, появление этого знака памяти произошло отчасти благодаря помощи нашего издания.

«Когда родилась идея установить мемориальную доску, мы не могли понять, к кому обращаться. Тогда корреспондент «Подмосковье сегодня» предложила мне написать статью: рассказать про Егора и о том, что произошло. Ведь это всех шокировало. И когда вышел материал, я приложила его к моему обращению в администрацию города», — говорит Елена журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Довгаль, статья в газете должна была показать, что есть общественный резонанс, и что Егор достоин памяти. Жители дома собрали подписи о том, что согласны повесить табличку, а Елена создала макет будущей доски.

«Через неделю после моего письма со мной связались из администрации и сказали, что по поручению главы назначен человек, который будет курировать эту работу. У нас было много желающих скинуться на табличку, нам нужно было просто разрешение от города. Но администрация сказала, что муниципалитет оплатит это из своих средств», — делится активистка.

В апреле Елену пригласили на заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся жителей города. Туда подруга героя пришла с презентацией и рассказала о событиях на передовой. Все внимательно слушали, а потом единогласно приняли решение разместить табличку.

«Меня поразило, как люди приняли это близко к сердцу. Город организовал тендеры, закупки и все оплатил. Все, с кем мне пришлось работать со стороны администрации Щелково, вправду очень хотели помочь. Большое им спасибо», — резюмирует Довгаль.

Ранее мы писали, как боец СВО погиб в памятном для своей семьи месте.