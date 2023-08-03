Склад для хранения бумажной продукции возведут в Подольске

Индивидуальный предприниматель планирует построить склад для хранения бумажной продукции площадью 0,6 гектара в Подольске. Соответствующее решение он направил в ЦСС при областном Правительстве, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В сообщении ведомства уточнили, что застройщик планирует получить разрешение на возведение складского здания. Проект будет сопровождать персональный менеджер ЦСС. Он выявит проблемные вопросы в реализации проекта и поможет найти пути их решения, подготовит пошаговую инструкцию под проект, а также будет оказывать информационную поддержку застройщику. Реализация проекта позволит создать до 22 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.