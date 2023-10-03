Склад для хранения медицинских товаров появится в Химках

В деревне Перепечино городского округа Химки возводят производственно-складской комплекс для хранения медицинских товаров. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области провели выездную проверку на строительстве объекта, сообщили в ведомстве.

Застройщиком выступает ООО «Клинипак». Сейчас строители ведут работы по монтажу металлоконструкций, сэндвич панелей и не только. Стройготовность составляет 41%. Завершить строительство планируют в мае 2024 года. В ведомстве уточнили, что в новом комплексе будут производить медицинскую упаковку и хранить средства дезинфекции, мыло, кожные антисептики, салфетки, сырье и другие товары. Общий годовой грузооборот склада превысит 30 тысяч паллет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.