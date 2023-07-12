Склад для хранения рекламных материалов возвели в Воскресенске

Неотапливаемый склад, где будут храниться рекламные материалы, возвели в сельском поселении Фединское городского округа Воскресенск, сообщили в областном Минжилполитики.

В сообщении ведомства уточнили, что застройщик ООО «Эскорт-Сервис» вложил в его строительство 25 миллионов рублей. Объект площадью более тысячи квадратных метров будут использовать для хранения полок, стоек, дисплеев и така далее. Реализация проекта позволит трудоустроить восемь человек. Отметим, что проект находился на сопровождении персонального менеджера ЦСС при Правительстве региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.