Склад ГСМ получил повреждения после удара ВСУ по Свердловску в ЛНР

После ракетного удара вооруженных сил Украины с использованием кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР, был поврежден склад с горюче-смазочными материалами. Об этом факте на своей личной странице в понедельник, 20 мая, сообщил руководитель республики Леонид Пасечник.

Как заявил глава в своей публикации, неприятель второй раз за сутки нанес удары по республике и повредил склад ГСМ. В настоящее время последствия атаки националистов устраняют все аварийные службы. Что касается пострадавших, то по словам Пасечника данные сведения пока уточняются. Он же пишет, что к месту инцидента прибыл мэр Свердловска Андрей Сухачев.

Ранее мы сообщали о том, что по инициативе Германии, США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва начнут отправлять вооруженным силам Украины технику и ракеты. Кроме того, еще пять стран будут оказывать Киеву поддержку в финансовом плане.