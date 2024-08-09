Склад металлопродукции появится в Дмитровском округе

В деревне Гришино на территории Дмитровского округа продолжается строительство складского здания, где будут хранить многономенклатурную продукцию из металла. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомстве проверили ход проведения работ, они зафиксировали 30% строительной готовности. Площадь склада превысит шесть тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют до конца 2024 года, после этого в округе появятся 20 новых рабочих мест. В реализацию инвестпроекта вложили 180 миллионов рублей.

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