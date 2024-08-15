Склад построили в Наро-Фоминском округе в рамках инвестпроекта

Склад, который возвели в рамках инвестпроекта в селе Петровское Наро-Фоминского округа, получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что в реализации проекта застройщику помогал персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Склад уже ввели в эксплуатацию, его площадь составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Здесь обустроили напольное хранение строительных материалов, здание оснастили стандартным оборудованием — ручными штабелерами. Реализация проекта позволила привлечь в регионе 45 миллионов рублей инвестиций и трудоустроить 10 местных жителей.

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