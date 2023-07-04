Склад Wildberries откроется в подмосковном Солнечногорске

Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора проводят итоговую проверку складского комплекса на территории оптово-распределительного центра в деревне Радумля Солнечногорского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что инспекторы проконтролируют соответствие построенного объекта проектной документации. Если все требования при строительстве были соблюдены, застройщик получит заключение о соответствии (ЗОС). Отмечается, что здание будет арендовать маркетплейс Wildberries. На территории оптово-распределительного центра в Радумле уже открыто два склада, который занимают компании «Красное и Белое» и «Читай Город».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.