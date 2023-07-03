«Склады огромные, до туалета бежать далеко»: маркетплейс прислал мужчине салфетки, обмазанные фекалиями

Несколько недель назад мужчина заказал через интернет три упаковки салфеток. Когда посылку доставил курьер, мужчина сразу почувствовал неприятный запах. Чуть позже жителя столицы внешний шокировал вид упаковки — она была обмазана фекалиями.

Служба поддержки оперативно написала мужчине, что им «очень жаль». Компания признала свою вину, однако отметила, что забрать назад заказ сможет только через три дня. Покупатель был очень рассержен подобным отношением и избавился от дурно пахнущего товара, из-за чего деньги ему возвращать отказались. Сейчас компания уже полностью пошла на уступки и, после обещания досконально разобраться в случившемся, деньги мужчине все-таки вернула.

«Не надо там ничего покупать. Уже не первый ведь раз. То придет не то, то поломанное, то некомплект, то еще как-нибудь обманут. Теперь вот вообще истинное лицо свое показали»; «Так были же видео про условия работы на подобных складах. Они огромные, до туалета бежать далеко, поэтому бывает, что работник испражняется в товар. А тут еще и салфетки!» — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее сообщалось, что неизвестные заказали навоз на Wildberries и не забрали его.