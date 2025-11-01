Сколько наличных безопасно держать при себе и дома в случае сбоев

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев объяснил, почему наличные остаются востребованными, несмотря на популярность безналичных платежей. По его словам, в ряде ситуаций банковская карта может оказаться бесполезной, сообщает « Прайм ».

Среди рисков он перечислил технические сбои, отключение электричества, проблемы с интернетом и ошибку банка при проведении оплаты. Кроме того, наличные могут понадобиться на рынках, в небольших торговых точках, у частных перевозчиков или в населенных пунктах, где нет терминалов.

Эксперт отметил, что при чрезвычайных ситуациях — например, срочном переезде или необходимости быстро приобрести топливо или продукты — использование карты также может быть затруднено.

По оценке Мехтиева, имеет смысл держать при себе фиксированную сумму наличных — от ₽1 000 до ₽3 000. Этого, по его словам, достаточно для оплаты такси, обеда или непредвиденных мелких трат в течение дня. Он подчеркнул, что наличные помогают лучше контролировать расходы, поскольку человек физически видит уход денег.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.