Сколько наличных безопасно держать при себе и дома в случае сбоев

Эксперт Мехтиев: держите при себе сумму наличными до ₽3 тыс. для закрытия трат

Общество
Кошелек с деньгами

Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев объяснил, почему наличные остаются востребованными, несмотря на популярность безналичных платежей. По его словам, в ряде ситуаций банковская карта может оказаться бесполезной, сообщает «Прайм».

Среди рисков он перечислил технические сбои, отключение электричества, проблемы с интернетом и ошибку банка при проведении оплаты. Кроме того, наличные могут понадобиться на рынках, в небольших торговых точках, у частных перевозчиков или в населенных пунктах, где нет терминалов.

Эксперт отметил, что при чрезвычайных ситуациях — например, срочном переезде или необходимости быстро приобрести топливо или продукты — использование карты также может быть затруднено.

По оценке Мехтиева, имеет смысл держать при себе фиксированную сумму наличных — от ₽1 000 до ₽3 000. Этого, по его словам, достаточно для оплаты такси, обеда или непредвиденных мелких трат в течение дня. Он подчеркнул, что наличные помогают лучше контролировать расходы, поскольку человек физически видит уход денег.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.

Поделиться