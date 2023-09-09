«Сколько стоит M-12»: рассказываем про все цены за проезд по новой трассе

Главный вопрос, который после открытия М-12 начали обсуждать в чатах, — «Сколько это стоит?» Рассказываем, во сколько обойдется проезд от Москвы до Арзамаса и до других регионов.

Президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев открыли важный участок трассы М-12 «Восток». По М-12 от Москвы до Арзамаса — 415,58 км, длина подмосковного участка — 77 километров 48 метров. Дорога идет по Люберецкому, Павлово-Посадскому, Богородскому, Орехово-Зуевскому округам, Балашихе и Электростали. Здесь живут более 1,5 млн человек, среди которых немало автомобилистов. К тому же трассе М-12 примыкает Южно-Лыткаринская трасса (ЮЛА), которую запустят к концу следующего года. И это тоже скажется на транспортных потоках.

Рассчитать тарифы на разных участках поможет сайт «Автодора». Формул расчета там совпадают с обещаниями замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константина Макиева. Он рассказывал, что стоимость проезда по участку трассы «Восток» от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит 2821 рубль без учета скидки по транспондеру. Поездка от Москвы до Владимира (156,5 км) на легковушке будет стоить почти в два раза дешевле — 1399 рублей. А от Владимира до Арзамаса путь растянется на 259 км, заплатить за него придется 1422 рубля.

Объехать Балашиху на легковом авто можно за 130 рублей (по дороге Москва — Электроугли), поездка от Москвы до ЦКАД обойдется в 389 рублей, а за проезд по платной трассе от Москвы до Орехово-Зуева водители заплатят 585 рублей.

На трассе, как и на других дорогах, действует программа лояльности, по ней можно получить скидку 15%.

На М-12 работает система безбарьерного взимания платы «Свободный поток». Что это значит? На трассе нет шлагбаумов, автомобили проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. От Москвы до Арзамаса 10 таких рамок. Если машина оборудована транспондером, деньги сами списываются со счета. Если же нет, водителю надо в течение пяти дней после поездки оплатить ее любым удобным способом:

— на сайте «Автодора»

— в мобильном приложении «Автодор»

— в Центрах поддержки и обслуживания

— через Сбер-онлайн

— в терминалах «Элекснет»

— через USSD-запрос *390#

Неоплата проезда по платной дороге — это правонарушение. Штраф для легкового транспорта — 1500 рублей, для грузового — 5000 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».