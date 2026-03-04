Сколько «стоят» пенсионные баллы в 2026 году: эксперт объяснил формулу расчета

Размер страховой пенсии по старости в России рассчитывается по четкой формуле и зависит от двух ключевых показателей — количества накопленных пенсионных коэффициентов и установленной государством фиксированной выплаты. Эксперты отмечают, что механизм расчета остается прозрачным и позволяет гражданам заранее оценить примерный размер будущих выплат.

Как пояснил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, формула включает два шага. Сначала общее число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые гражданин заработал за время трудовой деятельности, умножается на стоимость одного коэффициента. Затем к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата.

Размер фиксированной выплаты и стоимость одного коэффициента ежегодно индексируются государством. В 2026 году стоимость одного ИПК составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.

Таким образом, итоговая пенсия напрямую зависит от количества накопленных баллов и ежегодно утверждаемых параметров.

