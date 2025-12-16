«Сколько же женщин я погубил?»: Мясников признался в критичной ошибке с пациентками

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал публичное признание, которое может спасти жизни. В эфире программы «О самом главном» он рассказал о серьезной ошибке, которую допускал в своей практике, работая с женщинами, жалующимися на боль в груди.

По его словам, он часто списывал их симптомы на невралгию или психосоматику и отправлял домой без углубленного обследования. Осознание пришло после работы в США, где такой пациентке автоматически показаны сутки наблюдения в специальном отделении.

«Они приходили и говорили: "У меня как [в груди] кольнет! И сюда, и вот так отдает". Я говорил: "Так, все, иди, ничего нет". (...) Я подумал: "Сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так вот?"» — выразил сожаление врач.

Статистика, которую привел доктор, отрезвляет: при тщательном наблюдении у каждой третьей женщины с подобными жалобами обнаруживается стенокардия — грозный предвестник инфаркта. Ключевая проблема, по мнению Мясникова, — в укоренившейся предвзятости и стереотипах. Симптомы сердечного приступа у женщин часто отличаются от «классических» мужских: вместо давящей боли за грудиной может быть покалывание, жжение, боль, отдающая в спину, челюсть или руку, сильная усталость или тошнота. Эти признаки легко принять за неопасное недомогание.

Ранее доктор Мясников назвал главную причину 90% жалоб пациентов.