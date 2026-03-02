Снежная зима грозит нашествием вредителей: эксперт объяснила, как спасти сад

Зима в этом году выдалась на загляденье — сугробы выше крыши, и у дачников закономерный страх: не превратится ли снежное одеяло в инкубатор для полчищ вредителей? По словам биохимика Екатерины Поповой, снег действительно защищает насекомых от морозов, создавая под собой стабильный микроклимат с плюсовой температурой и высокой влажностью. Для яиц, личинок и куколок это настоящий спа-курорт, повышающий шансы пережить зиму. Но паниковать рано — судьба вредителей решится весной. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что, если весна придет ранняя, теплая и сухая, насекомые выйдут из укрытий бодрыми и голодными. А вот затяжная холодина с дождями, наоборот, скосит их ряды, став лучшим союзником садовода. Но уповать только на погоду — значит рисковать урожаем. Таким образом, вне зависимости от высоты сугробов, весенняя обработка сада обязательна.

По мнению эксперта, как только днем установится плюс пять градусов, но почки еще будут закрыты, нужно опрыскать деревья и кусты от болезней медным купоросом, бордоской смесью или мочевиной. А через пару недель, когда воздух прогреется до 5–6 °C, придет черед инсектицидов против полчищ просыпающихся жуков и моли — долгоносиков, цветоедов, клещей и прочей нечисти. Главное — внимательно читать инструкции, чтобы не навредить растениям и не потратить время впустую.

Она подчеркнула, что не надо бояться: снежных зим в России было много, а сады наши до сих пор целы. К тому же пора уже думать о рассаде: в конце февраля — начале марта сеют землянику, поздние томаты, баклажаны, перцы и цветы. Итог прост: зима не приговор, а лишь один из факторов. Вовремя обработаешь — и никакое «нашествие» тебе не страшно. Главное, не лениться.

