Скользкие звезды: в Балашихе объявили сбор улиток для смелого эксперимента на сцене

В подмосковной Балашихе полным ходом идет подготовка к одному из самых неординарных культурных событий осени — премьере иммерсивного спектакля «Тайная жизнь уборщиц». Как пишет REGIONS , для выступления ищут необычных «скользких актеров».

Показ состоится в воскресенье, 30 ноября, на площадке арт-пространства «Фабрика 1830». Особенностью постановки станет участие в ней необычных актеров — живых улиток, которых организаторы ищут среди питомцев у местных жителей.

Идейный вдохновитель сообщества «Энтузиасты», которое выступает организатором события, Ирина Фильченкова объяснила этот шаг стремлением к экспериментаторству. По ее словам, если удастся найти улиток, это будет «безумный эксперимент на сцене». Труппа обратилась к горожанам с нестандартной просьбой — временно поделиться своими питомцами для участия в беспрецедентном театральном действе.

Режиссер постановки Дима Лесников, возглавляющий творческое объединение «Дружба», ранее уже анонсировал открытый формат спектакля. Он отмечал, что в актерский состав войдут не только профессионалы, но и все желающие, что, по замыслу, должно придать действию живость и уникальность. При поддержке «Энтузиастов» эта концепция была доведена до логического предела решением включить в труппу брюхоногих моллюсков.

Что конкретно предстоит делать улиткам на сцене, стало известно из комментария режиссера. Дима Лесников сообщил, что на номер с их участием отведено целых три минуты сценического времени.

«Девушка-перформер исполнит танец, и мы очень надеемся, что в это время улитки будут по ней ползать», — поделился Лесников.

Таким образом, моллюски станут живыми, медлительными и непредсказуемыми элементами хореографической композиции.

Это не первый site-specific опыт творческой группы, где на сцену выводят непрофессионалов. Site-specific — это формат спектакля, который создается и исполняется в определенном месте, часто не приспособленном для театра, а его сюжет и атмосфера тесно связаны с самой локацией. На предыдущем подобном проекте под названием «Экскурсия по Балашихинской фабрике» роль исполнительниц доверили настоящим уборщицам. В продолжении, которым является «Тайная жизнь уборщиц», создатели решили пойти еще дальше.

Важно отметить, что кастинга для улиток-актеров проводиться не будет. Как заверили организаторы, всех моллюсков, чьи владельцы откликнутся на призыв в телеграм-канале сообщества, ждет выход на сцену. Этот художественный ход обещает сделать ноябрьскую премьеру по-настоящему уникальным и запоминающимся событием в театральной жизни Подмосковья.

