Скончалась автор «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

В возрасте 96 лет ушла из жизни Софья Прокофьева, создательница известной советской детской повести «Приключения желтого чемоданчика». Об этом стало известно от издательства «Городец».

Причины кончины драматурга не раскрываются.

«Сегодня на 97-м году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в сообщении Телеграм-канала издательства.

Прокофьева снискала мировую известность. В её активе — награды Кодаи в Японии и ФИПРЕССИ, а также престижная национальная литературная премия «Золотое перо Руси».

Ранее сообщалось, что американский актер Чарли Скелайс, прославившийся яркими ролями в популярных телесериалах «Прослушка» и «Клан Сопрано», скончался на 85-м году жизни.