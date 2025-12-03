Советская актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни

Актриса Ксения Качалина, бывшая жена актера Михаила Ефремова, скончалась в возрасте 54 лет. Это печальное известие было обнародовано на странице актера Алексея Аграновича в социальной сети, которая запрещена в России.

Причины кончины Качалиной пока остаются неизвестными. Агранович сообщил, что был близок с покойной.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было её и не её время. Ксюша не умела приспосабливаться», — написал он.

Качалина появилась на свет в 1971 году в городе Саратове. Она обучалась на актерском факультете Саратовской консерватории имени Собинова в течение двух лет (1987-1988). В 1995 году она завершила Обучение во ВГИКе. В ее фильмографии значатся такие работы, как «Три сестры», «Над темной водой» и «Нелюбовь».

