Скончалась последняя носительница известной фамилии Строгановых

На 83-м году жизни скончалась Елена Андреевна Строганова, баронесса Элен де Людингаузен, последняя носительница известной фамилии Строгановых. Об этом сообщила Алла Платонова, министр культуры Пермского края, в своем телеграм-канале.

Платонова отметила, что Элен де Людингаузен-Строганова (Елена Андреевна Строганова) была последней из знаменитого рода баронов и графов Строгановых. Она впервые посетила Россию на Пасху, и символично, что ушла из жизни в день, олицетворяющий победу жизни над смертью.

Баронесса основала Международный фонд, целью которого было восстановление Строгановского дворца и поддержка российских музеев. Начальный капитал фонда был сформирован благодаря организации «строгановских туров» в Санкт-Петербург.

Елена Строганова неоднократно приезжала в Пермский край, посещая места, связанные с историей Строгановых: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор.

Согласно информации от пресс-службы Пермского землячества, последняя представительница рода Строгановых ушла из жизни 20 апреля. Она являлась почетным членом этой организации. В 2018 году Первый канал представил документальный фильм «Строгановы: Елена последняя», посвященный ее жизни и наследию.

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