Скончался академик РАН Святослав Медведев

В интервью РИА Новости Татьяна Черниговская, академик Российской академии образования, рассказала о скончавшемся выдающемся ученом Святославе Медведеве, который многие годы руководил Институтом мозга человека Российской академии наук.

По ее словам, Медведева не стало в пятницу, 2 мая. Причины смерти академика не называются.

«Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый — Святослав Всеволодович Медведев… Светлая память!» — сказала Черниговская.

Святослав Медведев появился на свет 1 июля 1949 года в городе на Неве. Он был сыном Натальи Бехтеревой, выдающегося учёного, которая занималась разработкой методов восстановления памяти.

Святослав Медведев стал одним из самых известных учёных в области изучения мозга в Советском Союзе и России. Он посвятил свою жизнь исследованию этого удивительного органа человеческого организма.

В период с 1991 по 2017 год Святослав Медведев занимал должность директора Института мозга человека Российской академии наук. За это время он создал первую в стране лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и руководил ею, о чём сообщается на сайте РАН.

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