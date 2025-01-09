Скончался создатель самых популярных московских ресторанов Кирилл Гусев

На 54-м году жизни умер Кирилл Гусев, который когда-то открыл ряд самых известных ресторанов в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Микроблог назвал Кирилла Гусева одним из самых популярных московских рестораторов и сообщил, что он скончался от остановки сердца. На его счету были такие известные заведения, как «Гастроном», «Zолотой», «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», BeefBar, Bistrot, Fish, Nabi и Osteria.

«В 2012-м он стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года», — указал микроблог.

Среди гостей его ресторанов регулярно встречались различные знаменитости, например, Филипп Киркоров, Инна Маликова и многие другие. Гусев охотно общался с ними. На момент смерти ему было всего 53 года.

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