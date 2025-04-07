Скончался барабанщик Клем Берк из рок-группы Blondie

Клем Берк, который в качестве барабанщика длительное время выступал в рок-группе Blondie, скончался на 71-м году жизни. Причиной его смерти стал рак. Об этом его коллеги и друзья сообщили в запрещенной в РФ социальной сети.

Берк выступал в панк-рок-группе Blondie почти с момента существования этого музыкального коллектива, то есть с 1975 года. Группа распалась в 1982 году, после этого музыкант некоторое время играл в группе Ramones. Он также участвовал в различных совместных проектах с рядом известных артистов.

Когда все члены коллектива Blondie воссоединились в 1997 году, то Берк присоединился к ним. Он принимал участие практически во всех альбомах, которые группа записывала в студии.

«С глубокой грустью сообщаем об уходе нашего любимого друга и коллеги по группе Клема Берка после борьбы с раком», — указали музыканты.

На момент смерти Берку было 70 лет.

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