Скончался бывший главред GZT.ru и экс-журналист «Коммерсанта» Дмитрий Павлов

В Москве умер бывший журналист российского издательского дома «Коммерсант» и бывший главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов. Об этом проинформировали в «Ъ».

Сообщается, что с журналистом простились и он был похоронен в минувшую среду, 25 сентября. Причины смерти не называются.

«25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем — начальником отдела газеты „Газета“ и главным редактором издания GZT.ru», — приводится в публикации.

Дмитрий Павлов, публиковавшийся под псевдонимом Куйбышев, работал в «Коммерсанте» с 1993 года. Являясь автором криминальной хроники, журналист с успехом применял в своих материалах химическое образование, которое помогало ему «технически грамотно описать состав яда или взрывчатого вещества», указывается в некрологе.

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