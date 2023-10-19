Скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров
Фото: [©Владимир Родионов/РИА Новости]
В возрасте 89 лет умер бывший советский министр культуры Василий Захаров. Об этом стало известно 19 октября, пишет РИА Новости.
Политик ушел из жизни во вторник, 17 октября. Похороны пройдут 21 октября, в субботу, в 11:30, сообщает внук соратника Василия Захарова.
Напомним, что Василий Захаров родился в Фировском районе Калининской области, в 80-х стал занимать руководящие посты в партии, в том числе с 1986 года по 1989 год занимал пост Министра культуры СССР.