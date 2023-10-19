Скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров

В возрасте 89 лет умер бывший советский министр культуры Василий Захаров. Об этом стало известно 19 октября, пишет РИА Новости .

Политик ушел из жизни во вторник, 17 октября. Похороны пройдут 21 октября, в субботу, в 11:30, сообщает внук соратника Василия Захарова.

Напомним, что Василий Захаров родился в Фировском районе Калининской области, в 80-х стал занимать руководящие посты в партии, в том числе с 1986 года по 1989 год занимал пост Министра культуры СССР.