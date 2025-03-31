Скончался французский режиссер Ив Буассе

Известный французский режиссер Ив Буассе умер в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Он скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Творчество Буассе отличалось от других режиссеров тем, что он брался экранизировать фильмы с серьезной политической составляющей. Также его самой знаменитой работой стала лента «Это случилось в праздник», она повествует об убийствах на расовой почве. Фильм вышел на экраны в 1975 году, он получил приз на кинофестивале в Берлине. Среди отснятых им картин также «Похищение в Париже» и «Цена риска», которые некоторые критики называют культовыми.

В момент смерти Буассе было 86 лет. Он умер в больнице, которая находится в парижском пригороде Леваллуа-Перре.

Ранее сообщалось о смерти российского режиссера и ведущего Алексея Веселкина. Он скончался от рака в 63 года. Тело умершего обнаружила его жена, когда вернулась домой около полуночи. После этого приехали медики и диагностировали смерть артиста.