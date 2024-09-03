Умер главный конструктор почти 200 советских подлодок Игорь Спасский

В возрасте 98 лет ушел из жизни Герой России, главный конструктор почти 200 советских и российских подводных лодок, бывший глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский, об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его руководством центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надежности и инноваций», — говорится в сообщении.

Среди его разработок такие известные проекты, как атомная подводная лодка «Курск», стратегические подводные крейсеры «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». Всего было построено 187 субмарин по его проектам, из них 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. Эти лодки составляют основу советского и российского флота.

Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородск (ныне — Ногинск) Московской области. Он окончил Московскую военно-морскую школу, Бакинское военно-морское подготовительное училище и поступил на службу в ВМФ СССР.

Свою работу над подлодками он начал в 1950 году, а в 1953 году присоединился к ЦБ МТ «Рубин», которое возглавил спустя 30 лет. Он был академиком РАН. Спасский — Герой России, Герой Социалистического Труда и почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени (1963), Ленина (1970 и 1978), Октябрьской Революции (1986), «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) и Почета (2010).

Ранее сообщалось, что умер самый титулованный борец-вольник Александр Медведь.