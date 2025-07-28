Скончался итальянский автор хитов Челентано и Рамаццотти

В Болонье скончался Челсо Валли — легендарный итальянский композитор, чьи произведения звучали в исполнении Адриано Челентано, Эроса Рамазотти, Андреа Бочелли и других звезд мировой эстрады. Об этом со ссылкой на Corcianonline пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Об уходе маэстро сообщил музыкальный портал Doremifasol и портал Corcianonline, не уточняя причину смерти. Челсо Валли ушел на 76-м году жизни.

Выпускник консерватории он начинал карьеру в конце 1970-х, быстро завоевав признание в жанре итало-диско. Его проект Passenders стал настоящим хитом на советских дискотеках 1980-х. Но настоящая слава пришла к Валли как к автору песен для Челентано, Матиа Базар, Джанни Моранди и других икон итальянской музыки.

Особое место в творчестве Валли занимала работа в кино — его композиции звучали в «Крестном отце-3» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальной драме «Кровные узы». Многие годы он дирижировал оркестром на фестивале в Сан-Ремо, в последний раз выйдя на сцену в 2023 году.

Профессиональное сообщество уже выражает соболезнования. Поклонники вспоминают его хиты и отмечают, что наследие маэстро продолжит жить в его произведениях различных жанров.

Ранее сообщалось, что звезда «Улиц разбитых фонарей» скончался на 79-м году жизни.