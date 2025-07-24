Звезда «Улиц разбитых фонарей» скончался на 79-м году жизни

Советский и российский актер Кирилл Датешидзе, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 79-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает РБК.

Кирилл Датешидзе, актер театра и кино, режиссер и педагог, скончался после долгой борьбы с онкологией. О его смерти сообщили ученики из Мастерской К. Л. Датешидзе в соцсетях.

Датешидзе окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и большую часть жизни посвятил сцене. Он играл в Театре на Литейном, Академическом театре комедии им. Акимова и «Комедиантах». Параллельно преподавал в Театральной академии и на «Ленфильме», воспитав не одно поколение артистов.

Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл адвоката Геворкяна, а также в фильмах «Империя под ударом» и «Последнее путешествие Синдбада». Всего в его фильмографии — более 40 работ.

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