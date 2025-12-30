Скончался известный российский автор интеллектуальных романов «Быть Босхом» и «Человек-язык»

Российская литература понесла тяжелую утрату. На 80-м году жизни скончался писатель и философ слова Анатолий Королев — автор знаковых интеллектуальных романов, вошедших в фонд отечественной прозы конца XX — начала XXI века. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Пермского государственного университета.

Альма-матер Королева подчеркнул, что он был «бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени».

Его творческий путь — это хрестоматийный пример движения из провинции в общенациональный культурный контекст. Окончив филологический факультет Пермского университета, он в 1970-е годы закалял перо как корреспондент региональной газеты «Молодая гвардия» и автор сценариев для телевизионных документальных фильмов. Этот опыт отточил его внимание к детали и глубине образа. Перебравшись в Москву, Королев нашел новую стихию — радиотеатр, создавая пьесы, где слово должно было работать с удвоенной образной силой.

Именно эта работа со словом, с языком как самостоятельной материей, и вывела его в первый ряд современных прозаиков. Всенародную известность ему принес роман «Голова Гоголя» — виртуозное интеллектуальное расследование мифа о великом писателе, смелый эксперимент с формой и смыслом.

Не менее значимыми стали его поздние работы: масштабный «Человек-язык», где лингвистика становится судьбой персонажа, и «Быть Босхом» — глубокое погружение в природу творчества и образы старого мастера.

Его прозу нельзя назвать легкой, но именно в этом была ее ценность: Королев требовал от читателя соучастия, интеллектуального диалога, готовности следовать за автором в лабиринтах истории, искусства и человеческой психологии.

