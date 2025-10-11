Скончался киноактер Денис Семенов из сериалов «Невский и «Филин»

Известный российский киноактер Денис Семенов, сыгравший роли в ряде популярных сериалов, скончался в 46 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Артист родился в 1979 году, в возрасте 35 лет он закончил театральный факультет Балтийского института. Еще в 2008 году он начал работать в Театре драматических импровизаций. Помимо этого Семенов снялся в целом ряде сериалов, среди которых «Невский», «Филин», «Шеф» и «Дом с ментами». Теперь же стало известно, что киноактер скончался на 47-м году жизни.

По предварительным данным, причиной смерти Семенова стал рак печени. Он умер в пятницу, 10 октября.

