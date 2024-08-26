МЧС сообщило о локализации пожара на НПЗ в Омске

Удалось локализовать пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске на площади в 150 кв.м. Об этом пишет ТАСС и ссылается на региональное МЧС.

Около 15 часов по местному времени на НПЗ прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар, а его площадь превысила 1 тыс. кв.м. Пострадали семь человек, которые были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. На месте происшествия с огнем борются 52 спасателя и используют 15 единиц техники. По факту инцидента началось уголовное производство о «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее сообщалось о том, что площадь крупного пожара в Феодосии достигла 75 га. На месте работают 400 спасателей, которым удалось не допустить распространение огня на два населенных пункта. Также в работе используются десятки единиц техники, в том числе вертолет МЧС, с которого были сброшены десятки тонн воды.