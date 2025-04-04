Умер Паша Техник: рэперу было 40 лет

Вечером пятницы, 4 апреля, стало известно о смерти скандально известного рэпера Паши Техника (настоящее имя артиста — Павел Ивлев). Он умер в больнице в Таиланде, сообщает проект «Выжившие», который собирал деньги на лечение музыканта.

О том, что на Пхукете был госпитализирован Ивлев, было проинформировано генеральное консульство России: тогда сообщалось о том, что транспортировка музыканта в Россию невозможна из-за тяжелого состояния, при этом генконсульство находилось в постоянном контакте с родственниками музыканта.

Технику было 40 лет. Как ранее писали СМИ, ему стало плохо в Таиланде — тот попал в больницу после отравления неизвестными веществами на Пхукете, потом Техника ввели в состояние искусственной комы, но с каждым днем тому становилось все хуже. Так, его бывшая жена Ева Карицкая в своем телеграм-канале несколько дней назад сообщала, что у Паши Техника оказались практически полностью поражены легкие (позже стало известно, что речь шла о 100% поражении легких), началась пневмония, возможно бактериальная.

Вечером пятницы 4 апреля также появилась информация о том, что ему резко стало плохо и врачи предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Позже стало известно, что у него после первой клинической смерти умер мозг и случился пневматоракс.

Причиной смерти Паши Техника стал септической шок, пишет телеграм-канал Shot. За последние дни у музыканта стала развиваться полиорганная недостаточность, стали отказывать органы (почки и печень). Несмотря на все усилия врачей и даже подключение к аппарату ЭКМО начался септический шок, что и стало причиной смерти.

Напомним, что Паша Техник был рэпером и основателем группы Kunteynir. Скандально известный музыкант часто находился в рехабе из-за запрещенных веществ. Техник выпустил несколько музыкальных альбомов, мини-альбоиов и синглов. Ранее он также был осужден за повторное вождение машины в состоянии опьянения к лишению свободы на 11 месяцев.

Ранее стало известно, что известная блогер-медсестра Хэйли Окула умерла после родов из-за крайне редкой патологии.