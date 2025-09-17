Скончался старейший депутат шести созывов Госдумы

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Руслан Гостев — уникальный политик, сумевший шесть раз подряд получать доверие воронежцев и представлять их интересы в Государственной думе. О его смерти сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в официальном телеграм-канале.

Глава региона выразив глубокие соболезнования родным, друзьям и соратникам покойного. По его словам, депутата не стало на 81-м году жизни после борьбы с продолжительной болезнью. Какой именно он уточнять не стал.

Гостев вошел в историю как один из самых устойчивых региональных деятелей современной России — его парламентская карьера охватила шесть созывов, что является редким достижением в отечественной политике. Губернатор охарактеризовал его как неравнодушного, деятельного и порядочного человека, сумевшего за долгие годы работы создать уникальную связь между регионом и федеральным центром.

Смерть одного из старейших депутатов знаменует окончание целой эпохи в политической жизни Черноземья — Гостев был одним из последних политиков старой закалки, начинавших свою карьеру еще в советское время и сумевших адаптироваться к новым реалиям. Особенно значимым был его вклад в развитие аграрного сектора. Воронежская область, являющаяся одним из сельскохозяйственных центров России, всегда находилась в сфере его особого внимания.

Прощание с политиком, предположительно, пройдет в Воронеже в ближайшие дни, однако официальная информация о дате и месте церемонии будет объявлена позже.

