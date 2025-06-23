Скончался трубач из группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Стало известно о смерти участника группы «АукцЫон» Юрия Парфенова. Он умер в 79 лет, об этом сообщили в социальной сети представители музыкального коллектива.

Парфенов родился в 1946 году в Башкирии, со временем окончил консерваторию. Он работал в оркестре Олега Лундстрема, участвовал в ряде джазовых фестивалей по всему миру. В состав «АукцЫона» он вошел в 2011 году и играл в нем на протяжении почти 15 лет. Он скончался в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа народная артистка РФ Наталья Тенякова. Артистка сыграла роль бабы Шуры в лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». На момент смерти ей было 80 лет. В МХТ имени Чехова потерю Теняковой назвали «подкашивающей» и отметили, что она была одним из ярких столпов труппы театра, в котором исполнила множество значимых ролей и входила в число ведущих артистов.