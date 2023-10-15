«Скорая» попала в ДТП в Хабаровске: есть пострадавшие

Инцидент случился в субботу, 14 октября: машина «скорой» столкнулась с Toyota Land Cruiser в Хабаровске, два человека пострадали. Подробности приводит РИА Новости утром 15 октября.

По данным издания, на машине скорой помощи везли бабушку, когда произошло столкновение с иномаркой. В ДТП пострадал сам фельдшер, а также и пациентка – пенсионерка получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали, а фельдшера с ушибами отпустили домой.

Проверку по факту ДТП проводит и прокуратура края. Установлено, что инцидент случился на проспекте Ленина: 36-летний водитель Toyota не пропустил «скорую», когда поворачивал. У спецмашины были включены свето-звуковые маячки.