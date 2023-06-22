«Скоро можно будет сделать скульптуру из танка Leopard»: Кадырову подарили пулемет, сделанный из обломков снарядов ВСУ

«Скоро Кадырову можно будет сделать скульптуру из танка Leopard»; «Хороший подарок, символичный»; «Ждем такие же подарки для других командиров и героев России»; «Из обломков вражеской техники мемориал надо сделать в центре Москвы. Чтобы самим гордиться и другим странам напоминать», — прокомментировали новость пользователи социальных сетей.