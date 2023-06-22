«Скоро можно будет сделать скульптуру из танка Leopard»: Кадырову подарили пулемет, сделанный из обломков снарядов ВСУ
Россияне предложили сделать мемориал из обломков вражеской техники, уничтоженной на СВО
Фото: [SHOT]
Бойцы спецподразделения «Ахмат» вручили главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову пулемет, сделанный из обломков снарядов ВСУ, сообщает SHOT.
Такой подарок Кадыров получил на фестивале «Беноевская весна», который посвящен культуре и национальным традициям Чечни. Скульптура пулемета сделана донецким мастером, на муляже оружия выгравировано «Ахмат — сила». Глава республики поблагодарил за подарок.
«Скоро Кадырову можно будет сделать скульптуру из танка Leopard»; «Хороший подарок, символичный»; «Ждем такие же подарки для других командиров и героев России»; «Из обломков вражеской техники мемориал надо сделать в центре Москвы. Чтобы самим гордиться и другим странам напоминать», — прокомментировали новость пользователи социальных сетей.
Ранее россияне оценили обращение Кадырова к украинским спецслужбам.