«Скоро сдохнешь»: тюменка подверглась угрозам за огласку преступлений в детдоме

Активистка из Тюмени Елена Веселая предала огласке ситуацию в детдоме Свердловской области, где якобы царит физическое насилие. Она подверглась угрозам, на которые, по словам тюменки, следователи не реагировали должным образом. Историей заинтересовался главный аппарат СК России, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В неприятную историю попала руководитель тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. В новом сентябрьском обращении она потребовала привлечь к ответственности сотрудников детдома в Свердловской области, так как, по ее данным, там систематически избивали воспитанников. Следователям Веселая передала фотографии и видео, которые наглядно освещают жестокость взрослых, а также показания юных жертв избиений. Кроме того, была похищена благотворительная помощь на пять миллионов рублей.

Однако дело не только не сдвинулось с мертвой точки, но и приобрело опасный характер. Веселова стала получать угрозы, по ее словам, от «друга заместителя директора детского дома», с которым у нее была очная ставка.

История привлекла внимание главного аппарата СК РФ и ее председателя Александра Бастрыкина. В скандале обещали разобраться, соответствующее поручение дали и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В.

Примечательно, что активистка и благотворительный деятель Елена Веселая текущим летом уже добилась закрытия одного из детдомов. Речь про Заводоуспенский детский дом в Тугулымском районе: там раскрылась череда сексуальных скандалов с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что экс-директора детдома в Кузбассе подозревают в растрате денег.