Скорость работы YouTube в России снизилась почти в десять раз

В начале сентября российские пользователи стали жаловаться на слишком низкую скорость работы YouTube.

Теперь россиянам приходится ждать загрузки видео в десять раз дольше, чем в июне.

Таковы данные независимых экспертов, проводивших исследование и анализировавших качество работы сервиса, сообщают «Известия».

Чуть лучше YouTube работает на мобильных устройствах. Там время ожидания загрузки видео увеличилось в 2,5 раза.

По мнению экспертов, отечественные аналоги по удобству и функциональности почти не уступают YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон.